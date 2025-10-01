Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da örgütlenen öğrenciler, Filistin'e destek ve Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu na dayanışma mesajı gönderdi. Genel grev kapsamında düzenlenen eylemde grup, parlamentonun önünde pankart açtı.

Eylem ve pankart

Pankartta "Tüm gözler filoda. Dayanışma kazanacak." ifadesi yer aldı. Eylemi gerçekleştiren öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını ve filoyla dayanışmalarını kamuoyuna göstermek amacıyla Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Öğrencilerin açıklamaları

"Students for Gaza" üyesi Despina Çanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere bir saldırı olması halinde gemilerdeki insanları korumak için her yola başvuracaklarını söyledi. Çanga, "Gemilere bir saldırı olması halinde, gemilerdeki insanları korumak için her yola başvuracağız. Zira, bu son saatler çok kritik." ifadelerini kullandı.

Çanga, arkadaşlarının gemilerle ablukayı kırmak üzere Gazze'ye yaklaştığını ve insani yardımın bölgeye ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Ayrıca tüm Yunanistan'dan Filistin halkına destek vermek isteyen öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Öğrenciler, üniversitelerinde İsrail üniversiteleri ile işbirliğini engellemeye yönelik çalışmalar yürüteceklerini duyurdu ve "Mümkün olduğunca güçlü bir şekilde 'Filistin'e özgürlük' diye haykıracağız." dedi.

Çağrı

Çanga, herkesi gözlerini Küresel Sumud Filosundaki gemilere çevirmeye ve Gazze Şeridi'ne yaklaşmaya çalışan aktivistlere dikkat göstermeye çağırdı. Öğrenciler, filoyla dayanışmayı ve insani yardımın ulaşmasını öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen genel grev kapsamında "Students for Gaza" isimli grup, parlamento binası önünde Filistin'e ve Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı içeren bir pankart açtı. Pankartta "Tüm gözler filoda. Dayanışma kazanacak." yazısı yer aldı.