Atina'da Tembi tren kazası anmasında polisle protestocular arasında arbede

Atina'daki Tembi tren kazası anmasında polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı; molotof atıldı, polis biber gazıyla müdahale etti, 20 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:49
Gösteride sorumlulardan hesap istenirken tansiyon yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tembi tren kazasında yaşamını yitirenlerin anılması ve sorumluların hesap vermesi talebiyle düzenlenen gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Parlamento binası önünde toplanan kalabalık, sorumluların bulunması ve adaletin sağlanması talebiyle eylem düzenledi. Kalabalığın dağılmaya başladığı sırada bazı grupların polise molotof kokteyli ve ses bombası attığı, polisin ise eylemcilere biber gazı ile müdahale ettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, çatışma sonrası polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın dayanağı olan kaza, Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat 2023'te meydana gelmiş; yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonlar raydan çıkmış ve ön vagonlar yanmış, sonuçta 57 kişi hayatını kaybetmişti.

