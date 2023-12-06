Atina ile yeni bir sayfa: 6 yıl aradan sonra Erdoğan'dan Atina ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aranın ardından yarın gerçekleşecek Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına katılmak üzere Atina'ya gidiyor. İzmir'de 2016 yılında düzenlenen 4. toplantının ardından bu mekanizmanın tekrar aktif edilmesi, Türk-Yunan ilişkilerinde son zamanlarda olumlu bir atmosferin hakim olması olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, görüşmenin ilk adımında önce Atina'daki 'Proedriko Megaro' (Cumhurbaşkanlığı binası) ziyaretinde Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile bir araya gelecek. Daha sonra, bitişiğindeki 'Megaro Maksimu' (Başbakanlık ofisi) ziyaretinde Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşmeler gerçekleştirecek. İki liderin yapacağı basına açıklama sonrasında başbakanlık ofisinde çalışma yemeğine katılacak.





Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan YDİK toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayınlamayı planlıyor.

Devlet Bakanı Akis Skerços, Erdoğan'ın ziyareti hakkında Yunan hükümetinin beklentilerini şu şekilde değerlendirdi: "Türkiye ile yeni bir sayfa açtık. Gerginlik, son yıllarda hiç olmadığı kadar azaldı. Hedefimiz, sakin ortamın devam edebilmesi için Türkiye ile olabildiğince yeni bir güven ortamı yaratmak."

Hükümet Sözcüsü Petros Marinakis ise şunları söyledi: "İki liderin bu çok önemli görüşmesi ve YDİK'in toplanması, diyalog ortamının tesisi amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Anlaşmazlıklarımız malum. Ancak bu anlaşmazlıkların krizlere yol açmamasını istiyoruz."

'Kazan-Kazan' Anlayışı ile Atina'ya Gideceğiz

Ankara'nın Atina zirvesinden beklentilerini geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bizim dış politika anlayışımız 'hep ben kazanayım, karşıdaki kaybetsin' değildir. Biz 'kazan-kazan' anlayışı ile Atina'ya gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve Miçotakis'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular üzerinde de değerlendirme yapması bekleniyor. Özellikle Gazze'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı, iki liderin gündeminde önemli yer tutuyor.

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyede

Atina'ya ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan ve beraberindeki heyetin başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınacağı bilgisine ulaşıldı. Gerçekleşecek ziyaret kapsamında, 3 bin Yunan polisi görevlendirildiği belirtiliyor.