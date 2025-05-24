Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde İlk Etap Tamamlandı!

Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde İlk Gün Heyecanı

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk gün tamamlandı. Ralli, adını geçirdiği kazada kaybettiğimiz eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'dan alıyor.

Katılım ve Etaplar

Bu yılki rallinin ilk gününde 59 otomobil ve 118 sporcu kıyasıya bir mücadele sergiledi. İlk günde, 8 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Orhaneli) etabı ve 26 kilometre uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Dağgüney) etapları ikişer kez geçildi.

Seyirci Özel Etabı

Sporcular, ilk günün son etabını ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Otokros Pisti'ndeki seyirci özel etabı ile tamamlayarak büyük bir heyecan yaşadı.

Son Gün Koşulları

Organizasyon, yarın sona erecek ve birçok sporseverin sabırsızlıkla beklediği sonuçlar açıklanacak. Ralli tutkunları için dolu dolu geçen bir gün daha bekleniyor.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk günü Seyirci özel etabıyla sona erdi.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk günü Seyirci özel etabıyla sona erdi.