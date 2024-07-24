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Atmosferdeki Su İçme Suyuna Dönüşecek: Yeni Cihaz Geliştirildi

ABD'li bilim insanları, atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştüren yenilikçi bir cihaz tasarladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:39
Atmosferdeki Su İçme Suyuna Dönüşecek: Yeni Cihaz Geliştirildi

ABD'de Su Kıtlığına Çözüm Arayışı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları, atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürebilecek bir cihaz geliştirdi. Detayları Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanan araştırma, su kıtlığı yaşayan milyarlarca insana temiz içme suyu sağlamayı amaçlıyor.

Utah Üniversitesi'nden Yenilikçi Tasarım

Bu yenilikçi cihaz, Utah Üniversitesi mühendisleri tarafından tasarlandı. Atmosferik su hasadı (AWH) adı verilen cihaz, havadaki su moleküllerini toplayarak içme suyuna dönüştürüyor.

Higroskopik Malzemelerin Kullanımı

Araştırma ekibinden Sameer Rao, cihazlarında metal-organik yapı içeren higroskopik malzeme kullandıklarını belirtti. Higroskopik malzemelerin suyu güçlü bir şekilde emme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıştırma Özelliği

Mühendisler, metal-organik yapıların sadece su buharını emmek üzere özelleştirilebildiğini aktardı. Böylece, higroskopik malzeme farklı gazları ayrıştırma yeteneğine de sahip olabiliyor.

Moleküler Ölçekte Verimlilik

Araştırmanın bir diğer üyesi Nathan Ortiz, kullanılan malzemenin moleküler ölçekte oldukça büyük bir yüzey alanına sahip olduğunu, bu sayede az miktarda malzeme ile büyük miktarda su toplayabildiklerini ifade etti.

Su Moleküllerinin Dönüşümü

Su buharı, malzemenin gözenekli yüzeyinde yakalandıktan sonra ısıtılarak sıvı hale getiriliyor. Araştırma ekibi, cihaz için ön patent başvurusunda bulundu.

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