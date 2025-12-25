İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu

İGA CEO’su 2026 hedeflerini açıkladı

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 2025 değerlendirmeleri ve 2026 hedeflerini açıkladığı basın toplantısında, havalimanının büyüme stratejisini ve yatırım planlarını paylaştı. Bilgen, önümüzdeki yıl için büyük hedeflerinin olduğunu vurguladı.

2025 yılı başarıları ve operasyonel rekorlar

Bilgen, 2025 yılında İGA İstanbul Havalimanı'nın en yüksek operasyonel performansına ulaştığını belirtti. Havalimanı için kaydedilen rekorlar arasında günlük uçuş rekoru bin 707 uçuş ile 18 Temmuz 2025 ve günlük yolcu rekoru 282 bin 835 yolcu ile 2 Ağustos 2025 bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Müşteri Deneyimi Akreditasyonu Programı kapsamında Seviye 5 akreditasyonuna ulaşarak bu başarıya ulaşan Avrupa’daki ilk havalimanı oldu.

2026 hedefi: 90 milyon yolcu ve yeni hava yolları

Bilgen, 2026 yılında yaklaşık 90 milyon yolcu hedeflediklerini ifade ederek, 'Yeni hava yollarını İstanbul’a kazandırmak üzere çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz önümüzdeki yıl 6 ya da 7 hava yolunu daha İstanbul’a getirmek olacak' dedi. Ayrıca, buradan uçuş yapan hava yollarının frekanslarını artırmaları için de çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Yatırımlar: enerji, pistler ve terminal kapasitesi

Havalimanının sürdürülebilirlik hedeflerine de değinen Bilgen, 240 MW’lık güneş santralini devreye alarak kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Üçlü paralel operasyona geçişin Avrupa’da örnek teşkil eden bir adım olduğunu ve bunun önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

İkinci faz çalışmalarına ilişkin Bilgen, devam eden pist yatırımına dikkat çekerek, 4. ana pistin Ağustos 2026'da bitirilmesinin planlandığını söyledi. Ayrıca terminal kapasitesinin 120 milyon yolcuya çıkarılmasına yönelik düzenlemelerin teknik olarak tasarlandığını, iç düzenlemelerle en üst hizmet seviyesini koruyarak bu kapasiteye ulaşılacağını aktardı.

Kargo ve uluslararası bağlantılar

Bilgen, 2025'in kargo açısından da dönüm noktası olduğunu belirterek, İstanbul Havalimanı'nın 2.000.000 tonu geçerek yıllık Avrupa'nın 1. sırasına yükseldiğini ve daha önce lider olan Frankfurt'un yerini aldıklarını ifade etti.

Yeni destinasyonlara dair değerlendirmesinde Kuzey Amerika'ya özellikle Kanada'dan gelen talebin güçlü olduğunu söyleyen Bilgen, geçmişte Kanada ile sınırlı frekanslar nedeniyle doğrudan uçuş eksikliği yaşandığını, bu kapsamda Air Transat'ın geçtiğimiz hafta uçuşlarına başlamasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Halkalı metrosu ve şehir içi bağlantılar

Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosuna ilişkin değerlendirmesinde Bilgen, projenin İGA yönetiminin dışında olduğunu, ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Bugün havalimanı yolcularının yaklaşık %10'unun metro kullanarak geldiğini belirterek, 'Halkalı metrosunun takibi konusunda son gelişmeleri ben de sizin gibi takip ediyorum. Ne kadar erken o kadar iyi diyelim' ifadelerini kullandı.

Bilgen'in açıklamaları, İGA İstanbul Havalimanı'nın 2026'ya iddialı hedeflerle girdiğini ve yolcu, kargo, enerji ve altyapı alanlarında büyümeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

