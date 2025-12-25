Dünya Boks Şampiyonu Elif Nur Turhan Bayburt’ta Coşkuyla Karşılandı

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu unvan maçında rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi olan milli boksör Elif Nur Turhan, memleketi Bayburt’ta davul zurna ve atlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Coşkulu karşılama

Yenilgisiz rakibi Beatriz Ferreira’yı 5’inci rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup eden Elif Nur Turhan, zaferin ardından Bayburt’a döndü. "Altın Türk Savaşçısı" lakaplı milli sporcu için düzenlenen karşılama programında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan konvoyla belediye önüne gelindi ve Turhan hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye ziyareti ve destek mesajı

Daha sonra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Turhan’ı makamında ağırladı. Başkan Memiş, Turhan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve milli sporcuya üzerinde kendi resminin bulunduğu tablo hediye etti. Başkan Memiş, Turhan’a tam destek sözü vererek, bir sonraki maçının nerede olduğuna bakmaksızın biletini gönderdiği takdirde tribündeki yerini alacağını ifade etti.

Turhan’ın hedefleri

Elif Nur Turhan, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Zirveye çıkmak zor fakat zirvede kalmak daha da zor. Hedefimiz dünyanın tartışmasız en iyi boksörü olmak. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Memleketimiz Bayburt’ta kamplarımızı en güzel şekilde yapıyoruz. Dünyaya gücümüzü gösterdik, gösterdiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Elimizden ne gelirse en güzel şekilde yapıp bayrağımızı ve ülkemizi layıkıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Profesyonel kariyerindeki 12’nci maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdüren Turhan, son galibiyetiyle rakibi Ferreira’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti yaşatmış ve dünya boks tarihine adını yazdırmıştı.

