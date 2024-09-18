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AUKUS Anlaşması ile Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenlik Arttırılacak

ABD, AUKUS anlaşmasının Hint-Pasifik güvenliğine katkıda bulunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:58
AUKUS Anlaşması ile Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenlik Arttırılacak

AUKUS Anlaşması ve Güvenlik Vurgusu

ABD Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı AUKUS'un, Hint-Pasifik bölgesinde güvenliği artırmayı hedeflediğini duyurdu.

Teknoloji Transferi ve Amaçlar

Ryder, Pentagon'dan yapılan resmi yazılı açıklamada, AUKUS anlaşmasının üçüncü yıl dönümünü kutlarken, ABD ve Birleşik Krallık'ın Avustralya'nın nükleer enerji ile çalışan denizaltı filosunu oluşturmasını amaçladığını belirtti. Bu ittifakın iki ana hedefi olduğunu ifade etti:

  • Birinci Hedef: Avustralya'nın nükleer güçle çalışan denizaltılar edinmesini sağlamak.
  • İkinci Hedef: Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarı artırmak amacıyla işbirliğini geliştimek.

Denizaltı Projeleri ve Çin Tepkisi

Avustralya'nın, 2030'ların başında ABD'den 3 adet Virginia sınıfı denizaltı satın almayı onayladığı kaydedildi. Bu anlaşmanın, Avustralya'nın denizaltı kullanım becerisini geliştirmesi ve yerli denizaltı üretimi için zemin hazırlaması bekleniyor.

AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma uyarınca, Güney Avustralya eyaletindeki Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilmesi planlanıyor. Üç ülkenin artan bölgesel güvenlik endişelerine işaret etmesi, anlaşmanın Pekin'in askeri gücünü dengeleme amacı taşıdığı yönündeki yorumları güçlendirmiştir.

Çin, AUKUS anlaşmasına karşı tepki göstererek, ittifakın bölgesel barış ve istikrar üzerinde olumsuz etki yaratabileceği ve nükleer silahların yayılması konusunda uluslararası çabalara zarar vereceği konusunda uyarılarda bulunmuştur.

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