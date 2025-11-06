Avcılar'da 'alkollü' zannıyla anahtar alındı — Test temiz çıktı

Avcılar'da çarpıp kaçtığı düşünülen sürücüyü yakalayan vatandaş, aracın anahtarını alıp polise bildirdi; yapılan alkol testi temiz çıktı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:26
Avcılar'da meydana gelen olayda, kendisine çarpıp kaçtığını düşündüğü sürücüyü takip eden bir vatandaş, sürücüyü yakalayıp aracının anahtarını aldı ve polise haber verdi. Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre bir sürücü sola dönerken karşıdan gelen araca sürtüp kaldırıma çarptı. Sürücü zik zak çizerek ilerlemeye devam etti. Çarpılan kişi, sürücünün alkollü olduğunu düşünerek motosikletiyle peşine düştü, yakaladı ve otomobilin anahtarını alarak polis çağırdı.

Polis müdahalesi ve test sonucu

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iddia edilen sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Taraflar, polis gözetiminde kaza tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.

Tarafların ifadeleri

Olayı anlatan kişi, "Caddede ilerliyordum. Karşıdan farları sönük şekilde geldi önce bana çarptı ardından kaldırıma çarptı. Zik zak çizerek ilerledi. Bende motorla peşine takıldım ve durdurdum. Alkollü olduğunu düşündüm ama temiz çıktı" dedi.

Diğer taraf Yusuf Azat ise, "Motosiklet vurdu. O gitti. Ondan sonra buraya gelince, aracımın anahtarını almış gitmiş. Alkollü değilim" diye konuştu.

