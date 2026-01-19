Avcılar'da Kar Coşkusu: Çocuklar Sabahı Kar Topu Savaşıyla Karşıladı

İstanbul'da gece etkisini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Avcılar ilçesini beyaza bürüdü. Güne beyaz örtüyle uyanan çocuklar sabah erken saatlerde dışarıya çıkarak karın tadını çıkardı.

Sokağa çıkan çocuklar kendi aralarında oyunlar oynayarak kar topu savaşı yaptı ve doyasıya eğlendi. Bir kısmı kardan adam yapmayı denedi, kimileri ise arkadaşlarıyla uzun süre oynadı.

Yasir Sinan Çobanoğlu yaşadıkları sevinci şu sözlerle anlattı: "Uzun zamandır bekliyorduk. Şükür ki yağdı. Sabahtan beri kendi aramızda kar topu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Öyle kendi aramızda eğleniyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Ali Özgür ise arkadaşlarıyla saatlerdir dışarıda olduklarını belirterek, "Kar yağışını çok özlemişiz sonunda geldi. 3 saattir burada kendi aramızda kartopu ile oynuyoruz. Sonra kardan adam yapmayı denedik beceremedik" diye konuştu.

Avcılar 'da karın keyfini kar topu oynayarak çıkardılar