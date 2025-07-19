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Avcılar'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza: 11 Bin 253 Lira

Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:16
Avcılar'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza: 11 Bin 253 Lira

Avcılar'da, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, makas atarak ilerlediği için 11 bin 253 lira para cezası ile karşılaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz tarihinde bir sürücünün TEM Güney Ispartakule mevkisinde makas atarak hareket ettiği anların medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen E.İ., ekipler tarafından yakalandı. E.İ.'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “makas atmak”, “yakın takip” ve “saygısızca araç kullanmak” kapsamında toplamda 11 bin 253 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, E.İ. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Avcılar'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira...

Avcılar'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira para cezası kesildi.

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