Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde marketten dönen 32 yaşındaki Metin D., skuterle yaklaşan kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı; şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:13
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı

Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı

Olay ve Yaralanma

Avcılar Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta marketten dönen 32 yaşındaki Metin D., evinin önüne geldiği sırada skuterle yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Metin D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ağır yaralı durumda.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mağdurun Geçmişi

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Metin D.'nin 2 yıl önce de kardeşi tarafından zıpkınla vurulduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
2
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
3
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
4
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
5
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi
6
Erdoğan'dan TSKGV'nin 38'inci Kuruluş Yılına Tebrik
7
Türkiye-ABD İlişkilerinde Dönüm Noktası: 25 Eylül

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?