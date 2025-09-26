Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı

Olay ve Yaralanma

Avcılar Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta marketten dönen 32 yaşındaki Metin D., evinin önüne geldiği sırada skuterle yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Metin D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ağır yaralı durumda.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mağdurun Geçmişi

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Metin D.'nin 2 yıl önce de kardeşi tarafından zıpkınla vurulduğu öğrenildi.