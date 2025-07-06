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Avcılar'da Yangın Faciası: İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın,itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 12:09
Avcılar'da Yangın Faciası: İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Avcılar'da, yoğun dumanın yükseldiği bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'nde bulunan, daha önce tamirhane olarak kullanılan tek katlı bir iş yerinde gerçekleşti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle alevlenen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından etkili bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yerinde ve içeride bulunan 2 hurda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detayların araştırılması sürerken, yangının sebebi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, iş...

Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, iş yerinde ve içerisindeki 2 hurda otomobilde hasar meydana geldi.

Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, iş...

Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, iş yerinde ve içerisindeki 2 hurda otomobilde hasar meydana geldi.

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