Avcılar Gişelerinde Çalışma: Otoyola Giriş ve Çıkışlar Kapalı

Avcılar gişelerinde yapılacak olan çalışmalar nedeniyle >oto yol a giriş ve çıkışlar, sürücülere kapatıldı. O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bu önemli yenileme çalışmaları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Çalışmalar, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması amacıyla başlatıldı. Otoyoldaki alana getirilen iş makineleri yardımıyla bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine başlanıldı. Çalışmalar, 24 saat esaslı olarak sürdürülecek ve toplamda 6 gün sürecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada; gişelerde “kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması” gibi önemli faaliyetlerin gerçekleştirileceği belirtildi. Sürücüler, Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapalı olacağı süre boyunca alternatif yolları kullanma çağrısında bulunuldu.

Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı.