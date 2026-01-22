Avcılar'ın Eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal İntihar Etti

Avcılar'ın eski başkan yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti

Cenaze töreni Ataköy Ömer Doruk Camii'nde gerçekleştirildi

İstanbul Avcılar ilçesinin önceki dönem belediye başkan yardımcılarından, 1 çocuk babası Burçin Baykal (41), 20 Ocak günü intihar etti.

Baykal için düzenlenen cenaze namazı, Bakırköy ilçesi Ataköy Ömer Doruk Camiinde kılındı. Namaza Baykal'ın ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

Öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen törenin ardından Burçin Baykal, Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Baykal'ın ağabeyi Burak Baykal da yaklaşık 2 ay önce intihar ederek hayatını kaybetmişti.

BURÇİN BAYKAL