Avcılar'ın Eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal İntihar Etti

Avcılar'ın eski başkan yardımcısı Burçin Baykal (41), 20 Ocak'ta intihar etti. Cenazesi Ataköy Ömer Doruk Camii'nde kılındı; ağabeyi Burak da yaklaşık 2 ay önce ölmüştü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:14
Avcılar'ın Eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal İntihar Etti

Avcılar'ın eski başkan yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti

Cenaze töreni Ataköy Ömer Doruk Camii'nde gerçekleştirildi

İstanbul Avcılar ilçesinin önceki dönem belediye başkan yardımcılarından, 1 çocuk babası Burçin Baykal (41), 20 Ocak günü intihar etti.

Baykal için düzenlenen cenaze namazı, Bakırköy ilçesi Ataköy Ömer Doruk Camiinde kılındı. Namaza Baykal'ın ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

Öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen törenin ardından Burçin Baykal, Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Baykal'ın ağabeyi Burak Baykal da yaklaşık 2 ay önce intihar ederek hayatını kaybetmişti.

BURÇİN BAYKAL

BURÇİN BAYKAL

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus’ta Kadınlara Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
2
Trabzon'da 2025 Yatırımlarına 22 Milyar TL Harcandı
3
Gaziantep'te Yarıyıl Tatili: Asırlık Çarşılarda Yoğun İlgi
4
Kayseri'de Amatör Telsizciliğe İlgi Artıyor: 2025'te 3 bin 280 Yeni Telsizci
5
Muğla'da Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele
7
Çolakbayrakdar: Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitime Destek — Kocasinan'da Karne Heyecanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları