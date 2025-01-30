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Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Toplantısı Kazakistan'da Gerçekleşti

AEB üyesi ülkelerin hükümet başkanları, Kazakistan'ın Almata kentinde önemli konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:23
Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Toplantısı Kazakistan'da Gerçekleşti

Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Konseyi Toplandı

Kazakistan'ın Almata kentinde, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının önemli toplantısı gerçekleştirildi. Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya ev sahipliği yapan AEB Dönem Başkanlığı görevini üstlenen Başbakan Oljas Bektenov, üye ülkelerle olan işbirliğinin altını çizdi.

Toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Başkanı Bakıtjan Sagintayev katıldı.

Başbakan Bektenov, AEB Hükümet Başkanları Konseyi platformu aracılığıyla uluslararası diyaloğun önemini vurgulayarak, alınan kararların entegrasyon süreçlerine yeni bir ivme kazandıracağına dikkat çekti.

Toplantı sırasında, hükümet başkanları önceki dar formatlı oturumda, üye ülkeler arasındaki güncel konular üzerinde durmakla birlikte, tarım sanayi kompleksinde üretimin artırılması, sanayi sektöründe yenilikçi projelerin uygulanması ve entegre bilgi sisteminin geliştirilmesi gibi öncelikli konuları masaya yatırdılar.

Etkinlik, gözlemci ülke hükümet başkanlarının da katıldığı geniş formatlı toplantıyla devam etti.

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