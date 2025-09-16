Avrasya Kalkınma Bankası: Orta Asya Ülkeleri Yatırımlarla Büyümeyi Sürdürüyor

Avrasya Kalkınma Bankası 2025 Ocak-Temmuz Raporu: Yatırımlar Bölgeyi Ayakta Tutuyor

Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) tarafından hazırlanan makroekonomik araştırma, 2025’in ocak-temmuz dönemine ilişkin üye ülkelerin ekonomik performansını ortaya koydu. Bankaya üye Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan arasında büyüme dinamikleri farklılık gösterdi; Orta Asya ülkeleri ve Ermenistan büyürken, Rusya'da hız kesme, Belarus'ta ise daralma kaydedildi.

Ülke bazında ana bulgular

Ermenistanda ekonomik faaliyetler %7 arttı. İnşaat, finans ve iletişim hizmetlerindeki artışın yanı sıra yatırımlardaki %25'in üzerindeki yükseliş, büyümeyi destekledi.

Belarus ekonomisi aynı dönemde %1,3 geriledi. Azalan dış talep birçok sektörde üretimi düşürürken, yüksek yatırım ve tüketici hareketliliği ekonomiyi kısmen destekledi.

Rusyada büyüme %1,1 olarak gerçekleşti; ancak iç talebin zayıflaması ve uzun süreli yüksek faiz oranları nedeniyle son iki yıldaki güçlü büyüme yavaşladı.

Kazakistanda yılın ilk 6 ayında ekonomi %6,3 büyüdü. Büyümede yatırımların %16,1 artması ve devletin sermaye harcamalarını artırma yönündeki tedbirleri belirleyici oldu.

Kırgızistan ekonomisi %11,5 ile çift haneli büyüme kaydetti. Yatırımlar %30'un üzerinde artarken, bu gelişme sanayi, ulaşım ve inşaat sektörlerini olumlu etkiledi.

Özbekistan güçlü iç talep ve ihracattaki olumlu seyirle tüm temel sektörlerde artış yaşayarak ilk yarıda %7,2 büyüdü.

Tacikistanta yatırımlar %21,7 yükselirken ekonomi %8,1 büyüme gösterdi.

EABR değerlendirmesi

EABR Baş Ekonomisti Evgeny Vinokurov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut yüksek belirsizlik ortamında küresel ekonominin daha fazla kademeli soğuma için koşullara sahip olduğunu ve bunun ihracat piyasasında istikrarsızlığı artırdığını belirtti. Vinokurov, ihracatında önemli paya sahip bazı ürünlerin fiyatlarının düştüğünü vurguladı. Ancak, 'Buna rağmen EABR üyesi ülkelerin aktif olarak yeni büyüme kaynakları yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'da yatırım oranları çift haneli seviyelerde seyrediyor. Yatırım büyümesi hem iç hem dış kaynakların çekilmesiyle sağlanıyor. Bu durum bölge ülkelerinin küresel ekonominin yeni gerçeklerine uyum sağlama yeteneğinin yüksek olduğunu da ifade ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.