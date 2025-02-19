Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamlayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:37
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,91 değer kaybıyla 552,1 puan seviyesine geriledi.

Ulusal Endekslerdeki Değişimler

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 düşüşle 8.712,53 puan olurken, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 1,17 gerileyerek 8.110,54 puan seviyesine indi. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 1,8 değer kaybıyla 22.433,63 puan seviyesine düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalışla 38.348,16 puan olarak kapandı.

Para Birimleri ve Yatırımcı Algısı

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 1,04 seviyelerinde işlem görüyor. Avrupa'da yatırımcılar, özellikle şirket bilançolarına ve İngiltere'de bildirilen enflasyon oranlarına odaklandı.

Öne Çıkan Şirket Gelişmeleri

Hollanda merkezli Philips şirketinin hisseleri, satış hedeflerinin yakalanamaması nedeniyle yüzde 11 oranında geriledi. Bunun yanı sıra, İngiltere'nin en büyük silah şirketi BAE Systems, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında ülkelerin savunma bütçelerinin artmasına paralel olarak rekor sayıda sipariş aldığını duyurdu.

Enflasyon Verileri Üzerine Bakış

İngiltere'de yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 3'e yükselerek son 10 ayın zirvesine ulaştı. Ayrıca, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda ise anlaşmaya vardı.

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