Avrupa Borsaları Karışık Kapanış: Stoxx Europe 600 559,09

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa piyasaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık bir görünümle tamamladı. Yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler ve bölgesel enflasyon verileri vardı.

Endeks kapanışları

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 559,09 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,08 yükselerek 9.288,14 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,6 düşerek 24.276,97 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 yüzde 0,08 değer kaybederek 7.973,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,36 gerileyerek 42.864,81 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,166 seviyesinde işlem gördü.

Piyasa gündemi ve enflasyon

Yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla atılan adımları yakından takip etti. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı. İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,8 ile Ocak 2024'ten sonraki en yüksek seviyeye çıktı.