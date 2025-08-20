DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

Avrupa Borsaları Karışık Kapanış: Stoxx Europe 600 559,09

Avrupa borsaları karışık kapandı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artıda, FTSE 100 yükseldi, DAX 40 geriledi. Avro Bölgesi enflasyonu temmuzda yüzde 2 sabit kaldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:25
Avrupa Borsaları Karışık Kapanış: Stoxx Europe 600 559,09

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa piyasaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık bir görünümle tamamladı. Yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler ve bölgesel enflasyon verileri vardı.

Endeks kapanışları

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 559,09 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,08 yükselerek 9.288,14 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,6 düşerek 24.276,97 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 yüzde 0,08 değer kaybederek 7.973,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,36 gerileyerek 42.864,81 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,166 seviyesinde işlem gördü.

Piyasa gündemi ve enflasyon

Yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla atılan adımları yakından takip etti. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı. İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,8 ile Ocak 2024'ten sonraki en yüksek seviyeye çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
2
Erzincan'da Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı
4
TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat
5
Bakan Kurum'dan Yıl Sonuna Kadar 452 Bin Konut Müjdesi
6
Kurban Bayramı'nda Aciller Acemi Kasaplarla Dolu

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı