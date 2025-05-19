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Avrupa'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı: Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avrupa'daki Türk toplumu tarafından çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 22:29
Avrupa'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı: Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri

Avrupa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Avrupa'daki Türk toplumu tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ofisinde anlam dolu bir program düzenledi.

Brüksel'deki Etkinlikte Önemli Vurgu

Etkinliğe Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatik ve askeri erkan ile Türk toplumundan birçok davetli katıldı. Kaymakcı, gençlere yönelik AB Erasmus, Avrupa Dayanışma Programı ve diğer birçok program hakkında bilgiler sunarak, Türk gençlerinin Avrupa'da hak ettikleri yerlere ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Brüksel Büyükelçiliği'nden Vurgu

Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, 19 Mayıs'ın Türk milletinin kaderinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu gibi etkinliklerin Türk milletinin birliğini ve kimliğini güçlü tutmanın en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. “Köklerinizde taşıdığınız kültürel miras ve milli değer, sizleri hem Türk milletinin temsilcisi yapıyor hem de yaşadığınız toplumun aktif bireyleri olmanıza yardımcı oluyor,” dedi.

Gençlerin Deneyimleri Paylaşıldı

Ev sahibi Başkonsolos Onur Sevim, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın önemine dikkat çekerken, Brüksel Özgür Üniversitesi'nden Ayşegül Karakaya, Liege Üniversitesi'nden Zeynep Eryılmaz, Leuven Üniversitesi'nden Oğuzhan Bahadır Arı ve TOBB stajyeri Gözde Karaer, kendi deneyimlerini paylaşarak etkinliğe katkıda bulundular. Etkinlik, Dillere Destan Folklor grubu ve Türk Halk Müziği korosunun gösterileriyle son buldu.

Romanya ve Kosova'daki Kutlamalar

Romanya

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Bükreş’teki Atatürk büstü önünde düzenlediği törenle 19 Mayıs’ı kutladı. Törene Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan ve Azerbaycan’ın Bükreş Büyükelçisi Gudsi Osmanov katıldı. Katılımcılar, Atatürk büstüne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Kosova

Kosova'da görevli Türk askerleri, Prizren şehrinde 19 Mayıs dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, 700'den fazla öğrenci ile Türk kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti ve spor müsabakalarıyla sona erdi. Ayrıca, Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneği, Prizren merkezindeki tarihi Şadırvan Meydanı'nda halk dansları etkinliği gerçekleştirdi.

İsviçre'de Birlik ve Beraberlik

İsviçre'nin Bern Büyükelçiliği de, 19 Mayıs'ı kutlamak amacıyla bir program düzenledi. Büyükelçilik, bu özel günü İsviçre Türk Öğrenci Derneği ile birlikte organize etti ve Zürih ile Cenevre başkonsolosluklarının katılımıyla etkinliği gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avrupa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı....

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avrupa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu tarafından Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ofisinde düzenlenen etkinlikte Dillere Destan Folklor grubu ve Türk Halk Müziği korosu gösteri yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avrupa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı....

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avrupa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu tarafından Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ofisinde düzenlenen etkinlikte Dillere Destan Folklor grubu ve Türk Halk Müziği korosu gösteri yaptı.

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