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Avrupa'da İslamofobi: Irkçılık ve Ayrımcılık Yasal Zemin Kazanıyor

2023'te Avrupa'da Müslüman karşıtlığının derinleştiği, yasaların bu durumu meşrulaştırdığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:41
Avrupa'da İslamofobi: Irkçılık ve Ayrımcılık Yasal Zemin Kazanıyor

Avrupa'da Müslüman Karşıtlığı Derinleşiyor

Türk-Alman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Enes Bayraklı, editörlüğünü üstlendiği "Avrupa İslamofobi Raporu"nda, Müslüman karşıtlığının yalnızca bireysel değil, kurumsal bir sorun haline geldiğini belirtti.

Yeni Yasal Düzenlemeler Geliyor

Bayraklı, "Önceleri yalnızca münferit ülkelerde ya da yerel düzeyde uygulanan başörtüsü ve kıyafet yasakları, artık birçok Avrupa ülkesinde ulusal ölçeğe taşınıyor." diyerek durumu gözler önüne serdi.

2023 İslamofobi Raporu'nun en çarpıcı bulgularından biri, İslamofobinin Avrupa'da kurumsallaşması ve yasalarla desteklenmesi. Örneğin, Müslümanların dini pratiklerini kısıtlayan yeni yasaların yürürlüğe girdiği gözlemleniyor.

Medya ve Siyaset Üzerine Etkiler

Rapor, ayrıca medyadaki nefret söylemlerinin artışını da kapsamaktadır. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı söylemler, ayrımcılığı daha da pekiştirmektedir. Bayraklı, "2022-2023 yılları arasında politikacıların İslam karşıtı söylemleri Müslümanlara yönelik düşmanlığı artırdı." şeklinde vurguladı.

Ayrımcılık ve Eğitimdeki Sorunlar

Müslüman öğrenciler, yalnızca dini inançları nedeniyle okullarda sıkça ayrımcılığa maruz kalıyor. Fransa'daki başörtüsü yasağı ve Kosova'daki yasaklar, öğrenci toplulukları için ciddi engeller oluşturuyor.

Raporun Temel Verileri

2023 itibarıyla Müslümanların ayrımcılığa maruz kalma oranı %47'ye yükseldi. Özellikle Avusturya (%71), Almanya (%68) ve Finlandiya (%63) gibi ülkelerde ayrımcılık ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor.

Medya, siyasetçilerin ayrımcı söylemleri ve hükümetlerin uygulamaları aracılığıyla Avrupa'daki İslamofobiyi beslemekte önemli bir rol oynamakta.

Bayraklı, "Bu rapor, Avrupa'daki kurumsal ırkçılığın ve yapısal Müslüman karşıtlığının devam ettiğini ve devletlerin bu konuyu ciddiye almadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Avrupa'da Müslüman karşıtlığı, ırkçılık ve ayrımcılığın yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, sistematik ve devlet destekli bir sorun haline geldiği artık yadsınamaz bir gerçek. Bu rapor, söz konusu durumu dünya genelinde dikkat çekmek amacıyla yayımlandı.

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