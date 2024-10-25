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Avrupa'da Müslüman Olmanın Zorluğu: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi Artıyor

AB Temel Haklar Ajansı'nın raporu, Avrupa'da Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılığı gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:01
Avrupa'da Müslüman Olmanın Zorluğu: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi Artıyor

Avrupa'da Müslüman Olmak Zorlaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa ülkelerinde Müslümanlarla gerçekleştirdiği kapsamlı anketin sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre, Avrupalı Müslümanların neredeyse yarısı günlük yaşamlarında ayrımcılığa ve nefret söylemine maruz kalıyor.

Ayrımcılığın Artışı

FRA'nın 13 AB üyesi ülkeden 9,600 Müslüman katılımcıyla yaptığı anket, 2016-2022 yılları arasında yaşanan ayrımcı eylem ve söylemlerin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. 2016'dan itibaren ırkçılığa maruz kalan Müslümanların oranı %39'dan %47'ye yükseldi.

Ayrımcılığın Kaynağı

Yapılan araştırmada, en yüksek ayrımcılığın %71 ile Avusturya, %68 ile Almanya, %63 ile de Finlandiya gibi ülkelerde yaşandığı tespit edildi. Diğer yandan, en az ayrımcılık hisseden ülkelerin başında %22 ile İsveç, %30 ile İspanya, $34 ile İtalya yer aldı.

Ayrımcılığın Etkileri

Çalışmaya katılan Müslümanların çoğu, kıyafet, etnik köken veya inançları dolayısıyla iş ararken ayrımcılığa uğradıklarını düşündüklerini belirtti. Özellikle başörtüsü takan kadınların, iş ararken daha çok ayrımcılığa maruz kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bu durumun altında, iş dünyasında eşit muamele görmedikleri belirtildi.

Ev Sahipliği ve Kiralama Sorunları

Müslüman Avrupalıların ev sahibi ya da kiracı olma süreçlerinde de zorluk yaşadığı, katılımcıların yaklaşık %35'inin bu sebepten dolayı ev sahibi olamadığı ya da kiralayamadığı açıklandı. Bu oran 2016'da %22 olarak kaydedilmişti.

Endişe Veren Gelişmeler

FRA Direktörü Sirpa Rautio, araştırmanın sonuçlarının endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da Müslümanlara karşı ırkçılık ve ayrımcılığın artması, Orta Doğu'daki çatışmalarla daha da kötüleşiyor." dedi.

FRA Sözcüsü Nicole Roman, AB'de Müslüman olarak yaşamanın giderek zorlaştığını belirtirken, araştırma ekibinden Vida Beresneviciute, "Müslümanların durumu her geçen gün kötüleşiyor. Bu sorun, özel çaba olmadan çözülmeyecek," ifadesinde bulundu.

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