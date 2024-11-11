Avrupa'dan Gürcistan'a Seçim İtirazı Ziyareti

Gürcistan'a Avrupa'dan Destek ve İtiraz

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen heyetler, Gürcistan'da gerçekleşen parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz için Tiflis'e ziyarette bulundu. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya’dan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlarını kabul ederek, basın toplantısı düzenledi.

Seçim Sonuçlarına Tepki ve Avrupa Desteği

Zurabişvili, görüşmelerde AB ülkelerinin Gürcistan'ı desteklediğinin altını çizdi. 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiasında bulunarak, mevcut hükümeti “tek partili” sistem kurmakla suçladı. Bu sonuçların kabul edilemez olduğunu belirten Zurabişvili, "Bu, farklı yardımlar sayesine tek partinin yönettiği seçimlerdir. Tek parti tarafından yönetilen ve hile yapılan seçimlerdir. Bu yüzden krize giriyoruz." dedi.

Avrupalı Heyetlerin Ziyareti ve Görüşmeler

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Avrupa ülkelerinin (Macaristan hariç) Gürcistan'daki seçim sonuçlarını henüz tanımadığını ifade ederek, seçimlere dair soru işaretlerinin bulunduğunu belirtti. Roth, uluslararası çapta bir soruşturma yapılması gerektiğini savundu. Diğer Avrupalı yetkililer de, seçim sonuçlarının tanınmasından önce bir soruşturma yapılmasının önemini vurguladı.

Protesto Gösterileri ve İtirazlar

Avrupalı heyet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki seçim sonuçlarını protesto eden grupla bir araya geldi. Gün içinde muhalefet partilerinin liderleriyle de görüşmeler yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Parlamento Başkanı'nın Yanıtı

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Avrupa'dan gelen milletvekillerini ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayarak, onları parlamentoda kabul etmeme kararı aldığını açıkladı. Papuaşvili, bazı Avrupalı yetkililerin baharda Gürcistan'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere de katıldığını belirterek, "Avrupa'yı bir barış projesi olarak sunup, aynı zamanda Avrupa adına ülkede kaos yaratmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Seçim İddiaları ve Hükümetin Yanıtı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, %53,93 oranında oy alarak seçimi kazanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk." dediler. Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, seçimlerin demokratik ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gürcistan Savcılığı, 30 Ekim'de yapılan açıklamada, söz konusu seçimlere yönelik hile iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.