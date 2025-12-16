Bingöl'de Aranan Şüpheli Genç'te Yakalandı

Bingöl'de aranan şüpheli Genç ilçesinde yakalandı

Jandarma ekipleri önleyici devriye sırasında şüpheliyi tespit etti

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Genç ilçe mülki sınırları içerisinde 15 Aralık 2025 tarihinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yapılan kontrollerde, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik çalışmaların, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

