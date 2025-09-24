Avrupa Miras Günleri Beyoğlu'nda Başlıyor — 5 Ekim'e Kadar Sürecek

Avrupa Miras Günleri Beyoğlu'nda başlıyor

Yarın başlayacak ve 5 Ekim'e kadar sürecek program bu yıl Mimari Miras: Geçmişe Açılan Pencereler, Geleceğe Açılan Kapılar temasıyla düzenleniyor. Etkinlikler, mimarlığın kültürel miras üzerindeki izlerini görünür kılmayı ve geçmişten geleceğe uzanan değerleri geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Açılış ve sergi

Avrupa Miras Günleri 2025'in açılışı yarın 18.00'de Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 'Cemaat Vakıflarının Beyoğlu'ndaki Kültürel Mirası' sergisi ile yapılacak. Sergide Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani ve Karayim toplumlarına ait vakıflar aracılığıyla bugüne ulaşan dini yapılar, eğitim kurumları, sosyal mekanlar ve sanat eserleri tanıtılacak.

Kent turları

Program kapsamında Beyoğlu, uzman rehberler eşliğinde kent turlarıyla keşfedilecek. Dr. Sedat Bornovalı'nın hazırladığı 'Beyoğlu'nun İtalyan Hazineleri Rotası' ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından düzenlenen '19. Yüzyılda Beyoğlu'nda Toplumsal Dönüşüm ve Mimari' turu katılımcılara sunulacak.

Mete Göktuğ'un rehberliğinde 'Galata Kulesi'nden Antik Liman Yolunda Gezi' ve Beyoğlu Miras tarafından organize edilen 'İstanbul'un Avrupa Yüzü: Beyoğlu'nda Art Nouveau Mirası Yapılar' turları kentin farklı dönemlerine ışık tutacak. Prof. Dr. Hayri Fehmi Yılmaz'ın rehberliğinde 'Beyoğlu'nun Maneviyat Durakları' ve Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı'nın düzenlediği 'Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri: Bir Miras Yolculuğu' ise inanç mekanlarının kültürel değerini öne çıkaracak.

Ahmet Aygün'ün 'Suyun Mimari Serüveni' turu, Macar Kültür Merkezi'nin hazırladığı 'Macar Gözüyle İstanbul'da Uçmak' belgesel gösterimi ve mimari turu ile 'Beyoğlu'nun Gözleri: Çeşmelerin Hikayesi' gezisi de kent belleğini farklı açılardan deneyimleme fırsatı sunacak.

Tarihi mekanlarda sergi turları

Açılış sergisinin yanı sıra Meşher'de 'Hikaye İstanbul'da Geçiyor', İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde 'Karanlıkta Öne Çıkanlar' sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Pera Müzesi'nin süreli ve koleksiyon sergileri ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 'Arif Hikmet Koyunoğlu' sergisi Beyoğlu'nun sanat ve mimarlık tarihine ışık tutacak.

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin (ANAMED) 'Kuşbakışı Filistin' sergisi de program kapsamında gezilebilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Nejat Eczacıbaşı Binası tanıtımı, İstanbul Modern'in 'Modern'den Kente Bakış' turu ve Almanya, Belçika ve Hollanda başkonsolosluklarının binalarına yönelik mimari anlatımlar katılımcılara farklı dönemlere ait yapı deneyimleri sunacak.

Yunanistan Başkonsolosluğu'nun 'Sismanoglu Megaro Yunan Kültür Merkezi', Pera Palace Hotel'in 'Atatürk Odası ve Hotel Turu' ve Salt Galata'nın 'Osmanlı Bankası Müzesi Turu' da program kapsamında yer alıyor.

Paneller, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri

Programda Beyoğlu'nun kültürel mirası üzerine 'Galata Konuşmaları', 'İtalyan Beyoğlu: İzler, Mekanlar ve Hikayeler', 'Beyoğlu Mimarisinde İtalyan İzleri' ve 'Beyoğlu'ndaki Azınlık Toplumlarının Tarihçesi ve Güncel Çerçevesi' başlıklı paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca kültürel mirasın farklı boyutlarını deneyimlemeye yönelik özel etkinlikler ve çocuklara yönelik oyunlar da programda yer alıyor.

Katılımcılar ve detaylar

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek etkinliklere kültür merkezleri, konsolosluklar, sanat galerileri, müzeler, üniversiteler ve vakıflar dahil 30'dan fazla kurum mekanlarıyla katılım sağlayacak. Program hakkında tüm bilgi ve detaylara beyoglumiras.org adresinden ulaşılabilir.