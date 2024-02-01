Avrupa'nın ortasında 1200 traktörle eylem: Çiftçiler AP binasını kuşattı

Avrupa Birliği zirvesi bugün Brüksel'de yapılacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hoşuna gitmeyecek bir sürprizle karşılaşabilir.

Belçika'nın başkentinde Lüksemburg Meydanı'nda bugün de öfkeli çiftçiler toplanıyor. Yaşam koşullarını protesto eden Avrupalı çiftçiler, Ursula von der Leyen'e Paris-Brüksel yolunda büyük sarı harflerle bir mesaj yazdılar: "Ursula biz buradayız"

AB Parlamentosu'nun önü traktörlerle doldu. Uluslararası ajanslar, kornalarla gelen çiftçilerin bin 200 traktörle yolları kapattığını gösterdi. AB zirvesinin yapıldığı binanın yanında ateş yakan çiftçiler, binaya havai fişek ve yumurta attı. Güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan öfkeli çiftçilere polis müdahale etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Belçika polisi, çok sayıda çevik kuvveti olay yerine sevk etti.





91 PROTESTOCU FRANSIZ POLİSİ TARAFINDA TUTUKLANDI

Belçika, Fransa ve İtalya'da çiftçiler dün önemli yolları kapatarak büyük limanlarda ve stratejik noktalarda ticareti durdurdu. Avrupa'nın en büyük gıda pazarına saldıran 91 protestocu Fransız polisi tarafından gözaltına alındı. Eylemler Almanya, Fransa ve Belçika ile sınırlı kalmadı. Doğu kanadında da ara sıra protestolar oluyor. İtalya, İspanya ve Hollanda da eylem yapan ülkeler arasında. Çiftçilerin geçim sıkıntısı protestoların başlıca sebebi ama ülkelere göre değişen başka sebepler de var.

ÇİFTÇİLERİN İSTEKLERİ NELER?

AB'nin Yeşil Anlaşması'na karşı çıkan Avrupalı çiftçiler, pestisit ve herbisit yasaklarını ve Brezilya ve Arjantin'den daha çok sığır eti alınmasını istemiyor. Bu ülkeler hayvan refahı kurallarına uymadıkları için çiftçiler onlarla yarışamıyor. Üretim maliyetleri, çevre kuralları ve haksız rekabet çiftçileri baskı altına alıyor. Çiftçiler, tarım sektörünün hem daha çok gıda üretmeye hem de çevreyi korumaya çalıştığını söylüyor.

2022 yılında AB, tarımsal gıda ürünlerini 230 milyar Euro değerinde ihraç etti. Aynı yıl gıda ithalatı 172 milyar Euro oldu. Çiftçiler, serbest ticaret anlaşmalarının bu dengenin bozulmasına yol açacağından korkuyorlar. Küçük çiftliklerin varlığı tehlikede. AB verilerine göre son 20 yılda beş milyonun üzerinde çiftlik kapanmak zorunda kaldı ve bunların çoğu küçük ölçekliydi.