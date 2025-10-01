Avrupa Öğrencilerinden Küresel Sumud Filosu'na Destek: Ders Bırakma ve Boykot Uyarısı

Esra Taşkın - Avrupa'da Fransa ve Belçika dahil farklı ülkelerden gençlik ve öğrenci örgütleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun başına bir şey gelmesi halinde dersleri durdurup kitlesel eylemlere katılma çağrısı yaptı.

Öğrenci örgütlerinden ortak çağrı

Aralarında en önemli Fransız öğrenci sendikalarından Öğrenci Birliği'nin de bulunduğu örgütler, Avrupa genelinde dayanışma ve seferberlik çağrısı yayımladı. Açıklamada, "Avrupa genelinde öğrenciler, İsrail filoyu alıkoyması durumunda dersleri bırakacak." denildi ve dünya genelindeki öğrenci örgütlerine de katılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, filoya destek verenlerin İsrail'in her alanda boykot edilmesini talep ettiği ve Filistin ile dayanışma dalgasına katılma çağrısının yapıldığı belirtildi.

Lea Jules-Clement: "Topluca protesto edeceğiz"

Öğrenci Birliği Eş Sekreteri Lea Jules-Clement, AA muhabirine yaptığı açıklamada girişimin Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen bir halk girişimi olduğunu söyledi. Jules-Clement, "Bu girişime desteğimizi, herkesin devam etmekte olan bu girişime dikkat kesildiğini ve filodaki farklı kişiler açısından sonuçlar doğması halinde, burada olup topluca protesto edeceğimizi göstermek bizim için son derece önemliydi." dedi.

Jules-Clement, Avrupa'da filoyla iletişimin kopması veya filodakilerin tutuklanması halinde kıtada ekonominin durdurulacağı yönünde tepkiler dile getirildiğini anımsatarak, bir öğrenci sendikası olarak buna katılmanın önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl gençlerin harekete geçmediğinde Gazze'de devam eden soykırımı görünür kılacak çok az kişi kaldığını söyleyen Jules-Clement, "Soykırımdan bahsedilmeye ve yaşananların görünür kılınmaya devam edilmesi için üstlenmemiz gereken bir rol olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Jules-Clement, sadece Filistin Devleti'ni tanımanın yeterli olmadığını, İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerektiğini de belirtti.

Fransa'da öğrencilerin hükümetin yoksullaştırma ve baskı politikalarına karşı seferber olduklarında bile Filistin taleplerinin öne çıktığını aktaran Jules-Clement, hükümetlerin soykırıma tepki vermemesi nedeniyle sorumlu tutulduklarını kaydetti.

Farklı ülkelerden öğrencilerin filoya destek çağrısına katkı sağladığını söyleyen Jules-Clement, "Filoda yaklaşık 40 ülke temsil ediliyor. Fikir şu; filonun başına bir şey geldiği takdirde 40 ülkeden öğrenciler olarak seferber olabilmemiz." dedi.

Jules-Clement, Fransa ve Belçika'nın ötesinde girişimin küresel boyut kazanmasını istediklerini, filoya bir şey olması halinde her şeyin durdurulmasını talep ettiklerini, öğrencilerin çağrıyla Filistin topraklarında sömürge ve soykırımın son bulması için her türlü girişime katılmayı öngördüğünü belirtti.

Son iki yılda Fransa'da gençlerin Filistin'e destek eylemlerinde kilit rol oynadığını, bu destekçilerin akademik ve ekonomik baskı ile polis şiddetine maruz kaldığını söyleyen Jules-Clement, Filistin için seferber olan öğrencilerin İsrail'e yönelik akademik boykot talebini de vurguladı.