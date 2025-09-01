Avrupa Otoyolu Edirne Gişeleri Kaldırılıyor — Sürücüler D-100'e Yönlendiriliyor

Avrupa Otoyolu Edirne Gişeleri Kaldırılıyor

Gişe kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor

Avrupa Otoyolu'nun Edirne Ücret Toplama İstasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, gişe adaları ve kanopilerin yıkım işlemleri devam ediyor. Yapılan çalışmalar, otoyol düzenlemeleri çerçevesinde gişelerin kaldırılmasına yönelik ilerleyen bir sürecin parçası olarak sürdürülüyor.

Çalışmalar sonucunda ücret toplama gişelerinin büyük kısmının yıkımı neredeyse tamamlandı. Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Girişleri kullanmak isteyen sürücüler, D-100 güzergahı üzerinden belirlenen alternatif yollara yönlendirilebiliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.

Uygulama sırasında trafik akışı ve yönlendirmeler, Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor; sürücüler, güvenlik ve akışın sağlanması amacıyla görevli ekiplerin işaret ve yönlendirmelerine uymaya davet ediliyor.

