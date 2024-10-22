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Avrupa Parlamentosu'nda QR Kodlu Protesto

İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Gazze'deki ölümlerle ilgili QR kodu ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:16
Avrupa Parlamentosu'nda QR Kodlu Protesto

İtalyan Milletvekili Danilo Della Valle'den Farklı Bir Protesto

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, kürsüde yaptığı bir konuşmada dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Gaza'daki insan kayıplarına odaklanan Della Valle, üzerine QR kod basılmış bir tişört ile katıldı.

Protestonun Amacı ve QR Kodun Yönlendirmesi

Della Valle, parlamento oturumunda Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin isimleri, sayıları ve yaşlarına dair bilgi veren bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodu taşıyan bir tişört giydi. Della Valle, oturumda yaptığı konuşmada;

"Bu parlamentonun çoğunluğu, dünyaya çifte standardını ve suç ortaklığını gösteriyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

AB'nin Çifte Standartları

Della Valle, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’nü hedef almasını, Avrupa Birliği tarafından kınanmadığına dikkat çekerek, "Dolayısıyla Gazze'deki kayıplara Lübnan'dakiler ekleniyor. Şimdi de hedef alınan UNIFIL ve İtalyan askerlerimiz var. AB’nin çifte standarda son vermesi ve BM’nin yanında durması için ne gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Protestonun Sonrası

QR kodu okutanlar, visualizingpalestine.org isimli sayfaya yönlendirilerek "7 Ekim 2023- 31 Ağustos 2024 arası 34 bin 344 Filistinli öldürüldü" yazısını görmektedir. Ayrıca sayfadaki insan figürlerine tıkladıklarında, hayatını kaybedenlerin isimleri, cinsiyetleri ve yaşları hakkında bilgi alabiliyorlar. Della Valle’nın konuşmasının ardından, bir AP milletvekili, kurallara aykırı bir eylemde bulunduğu gerekçesiyle Della Valle’yı oturum başkanına şikayet etti.

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