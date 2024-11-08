Avrupa Savunma Yatırımları Artış Gösteriyor

Savunma Sektöründe Yüzde 50 Artış

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı daha hazırlıklı olabilmek amacıyla savunma sektörüne yaptığı yatırımların son 10 yıl içerisinde yüzde 50 oranında arttığını açıkladı.

NATO Üyesi Ülkeler Yatırımları Artırıyor

IISS, Avrupa ve transatlantik ülkelerinin askeri kapasiteleri ile ilgili raporunu resmi web sitesinde yayımladı. Raporda, uzun süre boyunca savunma sanayisine yeterince yatırım yapmayan NATO üyesi Avrupa ülkelerinin, günümüzde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Etkileri

Raporda ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin Avrupa ülkelerinin askeri personel sayısındaki yetersizliği gözler önüne serdiği ve Avrupa'nın savunma kapasitelerini artırmak için uzun bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yurt Dışına Bağlılık ve Üretim Arttırma

2022 itibarıyla, Avrupa'da Ukrayna’dan gelen talep doğrultusunda bazı savunma ürünlerinin üretiminde artış görüldüğü kaydedildi. Ancak buna rağmen, Avrupa ülkelerinin kendi silahlarını Ukrayna’ya bağışlaması, savunma alanındaki eksikleri gidermek için başta ABD olmak üzere Brezilya, İsrail ve Güney Kore gibi ülkelere yönelmelerini gerektirdiği ifade edildi.