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Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven'den İBB Ziyareti

Stefan Löfven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin AB üyeliği hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:26
Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven'den İBB Ziyareti

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret ederek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusundaki desteklerini dile getirdi.

Löfven, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görüşmesinin ardından, beraberindeki heyetle İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve CHP Milletvekili Namık Tan da eşlik etti.

Görüşmede, İBB Başkan Vekili olarak seçilen Nuri Aslan ile bir araya gelen Löfven, burada yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin önemine dikkat çekerek, “Biz Türkiye'yi önemli, büyük bir ülke olarak addediyoruz. Avrupa Birliği adaylığını onaylıyoruz ve Türkiye'nin AB üyesi olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Löfven, özellikle siyasi rakiplerin tutuklandığı bir ortamda Türkiye’nin AB üyelik sürecinin gecikebileceğine işaret ederken, “Bu nedenle Türkiye'nin üyeliğine destek olduğumu tekrar söylemek istiyorum fakat üyelik standartlarının karşılanması gerekiyor.” dedi. Ayrıca, halkın iradesinin mevcut iktidara karşı nasıl kullanılacağını belirtebileceğini vurguladı.

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Saraçhane'den ayrıldı.

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret...

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret etti.

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