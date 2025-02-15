Avrupa, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planları Üzerinde Çalışıyor

Avrupa, Ukrayna'ya asker gönderme planlarını tartışıyor. Liderler, barış anlaşmasının uygulanmasına destek verecek.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:57
Avrupa, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planları Üzerinde Çalışıyor

Avrupa, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planları Üzerinde Çalışıyor

İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki bir grup Avrupa ülkesi, Rusya ile Ukrayna arasında varılacak bir barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderme planı geliştirdiği iddia ediliyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Aralık 2024'te, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya'nın liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'deki konutunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelip bu planı değerlendirildi.

Zelenskiy'in, barış anlaşmasının uygulanmasına destek olmak üzere en az 100 bin ila 150 bin asker gönderilmesi ve hava desteği talep ettiği ifade ediliyor.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevklur, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında AP'ye yaptığı açıklamada, "Henüz çok erken bir aşamadayız," diyerek temkinli bir yaklaşım benimsedi. Pevkur, Avrupalı müttefiklerin bir plan oluşturmadan önce Ukrayna'daki temas hattının nasıl şekilleneceğini anlamalarının kritik olduğunu vurguladı.

Pevkur, Rusya ve Ukrayna cephe hattında güçlerin "birkaç bine" indirilmesi durumunda Avrupa'nın bölgede olmasının sorun teşkil etmeyeceğini belirtirken, çatışmanın devam etmesi halinde asker gönderme fikrinin daha da karmaşık hale geleceğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çok sayıda güç konuşlandırmanın "çok zorlama" olacağını ve "uygun, gerçekçi, iyi düşünülmüş, ölçülmüş ve müzakere edilmiş planlar" yapılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 13 Şubat'ta, "Belirli kabiliyetlere girmeyeceğim, ancak barış olması halinde Ukrayna için bir tür güvenlik garantisi olması gerektiğini kabul ediyorum," açıklamasında bulundu.

Bu hafta, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki cephe hattının güçlü bir uluslararası gözetim altında tutulmasını önerdi.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yemen'de Trump'ın Gazze Planına Büyük Protesto
2
Avrupa, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planları Üzerinde Çalışıyor
3
Trump'ın Temsilcisi Kellogg: Avrupa, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Yer Almayacak
4
Palandöken Dağı'nda Çığ Anı Kask Kamerasında
5
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
7
Ankara Sincan'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor