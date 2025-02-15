Avrupa, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planları Üzerinde Çalışıyor

İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki bir grup Avrupa ülkesi, Rusya ile Ukrayna arasında varılacak bir barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderme planı geliştirdiği iddia ediliyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Aralık 2024'te, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya'nın liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'deki konutunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelip bu planı değerlendirildi.

Zelenskiy'in, barış anlaşmasının uygulanmasına destek olmak üzere en az 100 bin ila 150 bin asker gönderilmesi ve hava desteği talep ettiği ifade ediliyor.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevklur, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında AP'ye yaptığı açıklamada, "Henüz çok erken bir aşamadayız," diyerek temkinli bir yaklaşım benimsedi. Pevkur, Avrupalı müttefiklerin bir plan oluşturmadan önce Ukrayna'daki temas hattının nasıl şekilleneceğini anlamalarının kritik olduğunu vurguladı.

Pevkur, Rusya ve Ukrayna cephe hattında güçlerin "birkaç bine" indirilmesi durumunda Avrupa'nın bölgede olmasının sorun teşkil etmeyeceğini belirtirken, çatışmanın devam etmesi halinde asker gönderme fikrinin daha da karmaşık hale geleceğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çok sayıda güç konuşlandırmanın "çok zorlama" olacağını ve "uygun, gerçekçi, iyi düşünülmüş, ölçülmüş ve müzakere edilmiş planlar" yapılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 13 Şubat'ta, "Belirli kabiliyetlere girmeyeceğim, ancak barış olması halinde Ukrayna için bir tür güvenlik garantisi olması gerektiğini kabul ediyorum," açıklamasında bulundu.

Bu hafta, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki cephe hattının güçlü bir uluslararası gözetim altında tutulmasını önerdi.