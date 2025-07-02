Avrupalı Heyetten Öcalan İle Görüşme Sonrası Ortak Deklarasyon

Terör Örgütü Elebaşı Öcalan ile Görüşen Heyet Ortak Deklarasyon Yayımladı

Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen 39 kişilik Avrupalı heyet, Türkçe ve İngilizce olarak ortak bir deklarasyon metni yayımladı. Almanya Sol Parti Federal Milletvekili Ferat Koçak, Beyoğlu'ndaki Taksim Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısında heyet adına konuşma yaptı.

Koçak'ın Açıklamaları

Koçak, ailesinin 1970'li yıllarda Sivas'tan Almanya'ya göç ettiğini belirterek, bu süreçte ''demokratik süreci'' desteklemekten duyduğu onuru vurguladı. Ayrıca, Kürtlerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek, Türk makamlarına çağrıda bulundu. Koçak, ''Kürt toplumunun tüm kesimleriyle gerçek, yapıcı bir diyalog ve barış müzakerelerine yönelik somut adımlar atılması'' gerektiğini belirtti.

Koçak, ''Bu sürecin başarısı için tüm ilerici hareketlere, partilere ve Türkiye'deki halklara birlikte çalışma çağrısında bulunuyoruz'' diye ekledi. Sürecin, kalıcı ve sürdürülebilir bir değişimi sağlayacağına inandığını dile getiren Koçak, Türkiye'nin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Tarihi Fırsat

Toplantıda Kürt meselesinin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için tarihi bir fırsatın mevcut olduğuna değinen Koçak, ''Bu iki unsur, herhangi bir demokratik toplumun temel dayanaklarıdır'' ifadesini kullandı. Öcalan’ın, bölgede barışı savunan en güçlü seslerden biri olduğunu belirten Koçak, 40 yılı aşkın çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik sesini duyurduğunu savundu.

Koçak, ''Hükümetin atacağı adımları izleyerek, Türkiye'nin gerçek bir demokratik ve kapsayıcı topluma geçişini umuyoruz'' dedi. Deklarasyonun İngilizce metnini ise, Katalonya Parlamentosu'ndan Eulalia Reguant Cura ve Fransa Parlamentosu'ndan Carlos Martens Bilongo okudu.

Toplantıda, DEM Parti eş genel başkan yardımcıları Ebru Günay, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile diğer davetliler de yer aldı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet, Türkçe ve İngilizce ortak deklarasyon metni yayımladı. Metnin Katalonya Parlementosundan Eulalia Reguant Cura (sol 4) ve Fransa Parlamentosundan Carlos Martens Bilongo (sağ 5) okudu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet, Türkçe ve İngilizce ortak deklarasyon metni yayımladı. Metnin Katalonya Parlementosundan Eulalia Reguant Cura (sol 4) ve Fransa Parlamentosundan Carlos Martens Bilongo (sağ 5) okudu.