Avukat Fırat Epözdemir Terör Soruşturmasında Tutuklandı

Fırat Epözdemir Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dava çerçevesinde, Epözdemir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Adalet Sarayına götürüldü.

Savcılık Süreci ve İfade

Epözdemir, savcılık ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılığın gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in HDK alt yapısının Bağcılar başkanı olduğu ve "Diren Cizre" adlı WhatsApp grubuna üye olduğu bilgileri yer aldı.

Örgütle Bağlantılar ve Deliller

Sevk yazısında, Epözdemir'in Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşisinde aktif olarak yer aldığı belirtildi. Hakimlik, Epözdemir’in tutuklanmasına dair kararı, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve yasada öngörülen cezaların üst haddi dikkate alınarak verdi.

Önceki Faaliyetler

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Fırat Epözdemir'in HDK üyesi olduğuna dair belgeler ele geçirilmişti. 2015 yılında, "Diren Cizre" WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgütsel simgelerle fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmişti.

Epözdemir, yurt dışından döndüğü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınarak evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılmıştı.