Avustralya Başbakanı Albanese, Çin'in Füze Denemelerine Dair Endişelerini iletti

Avustralya Başbakanı'nın Açıklamaları

Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Çin Başbakanı Li Çiang bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Füze Denemeleri Üzerine Endişeler

Görüşmenin ardından konuşan Albanese, Çin'in 25 Eylül'de yaptığı kıtalararası balistik füze denemesi ile ilgili endişelerini dile getirdi. Albanese, "Özel hayatımızdaki tutumumuz kamuoyu önündeki tutumumuzla aynıdır ve bu da uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğidir," şeklinde açıklama yaptı.

Ekonomik İlişkilerde Gelişmeler

Albanese, iki ülke arasında yıl sonuna kadar ıstakoz ticaretinin yeniden başlaması için bir takvim üzerinde ortak bir mutabakata vardıklarını da vurguladı. "Bu, canlı ıstakoz endüstrisiyle uğraşan insanlar tarafından memnuniyetle karşılanacak ve Çin yeni yılına yetişecektir," dedi.

Çin'in Füze Denemesi Detayları