Avustralya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Onaylandı

Avustralya'da Tarihi Sosyal Medya Yasası

Avustralya Senatosu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya erişimini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Bu tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçtiği gibi, dünya genelinde bir ilki temsil ediyor. Yasa, sosyal medya platformlarına altı aylık bir süre tanıyarak, çocukların bu platformlara erişimini engellemeleri için gerekli düzenlemeleri yapmalarını zorunlu kılacak.

Yasa Tasarısının Senato'daki Oylama Süreci

Yılın son oturumunda Senato, 19'a karşı 34 oyla bu yasa tasarımını kabul etti. Yapılan küçük çaplı değişiklikler nedeniyle, tasarının yarın tekrar Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor. Son onaydan sonra tasarı, Avustralya Genel Valisi tarafından kabul edilerek resmiyet kazanacak.

Yasanın Uygulama Süreci ve Cezalar

Yasa, 12 aylık bir geçiş süresinin ardından yürürlüğe girecek, bu süre zarfında sosyal medya şirketlerinin yaş kısıtlamasına uygun düzenlemeler yapmaları gerekecek. Mevcut platformlardan Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi global sosyal medya devleri, yasanın getirdiği kurallara uymamaları durumunda yaklaşık 33 milyon dolara kadar ceza ile karşılaşacak.

Buna karşın, WhatsApp gibi bazı mesajlaşma servisleri, YouTube ve çevrimiçi oyun siteleri bu yasadan muaf tutulabilecek. Ayrıca, kurallara uymayan çocuklar veya ebeveynler için herhangi bir ceza öngörülmüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.