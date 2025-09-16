Avustralya'da 16 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı: Tüm Kullanıcılardan Yaş Doğrulaması İstenmeyecek

10 Aralık'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, platformlar tüm kullanıcılardan yaş doğrulaması istemeyecek; hedef yalnızca 16 yaş altı kullanıcıların tespiti olacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:08
10 Aralık'ta yürürlüğe girecek düzenleme ve platformlara getirilen yükümlülükler

Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Ancak yetkililer, tüm kullanıcılardan genel bir yaş doğrulaması talep edilmeyeceğini açıkladı.

eSafety Komiseri Julie Inman Grant, hazırladıkları kılavuzda TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X ve Instagram gibi platformların yalnızca 16 yaş altı kullanıcıları tespit etmeye odaklanması gerektiğini belirtti. Grant, kılavuzda, "Platformların herkesi yeniden yaş doğrulamasına tabi tutması mantıksız olur. Zaten çoğu kullanıcının 16 yaşın üzerinde olduğunu teyit edecek verilere sahipler." ifadesini kullandı.

İletişim Bakanı Anika Wells de kullanıcı verilerinin gizliliğinin korunacağını vurgulayarak, "Bu platformlar zaten hepimiz hakkında çok şey biliyor. Örneğin Facebook'u 2009'dan beri kullanıyorsanız, 16 yaşın üzerinde olduğunuz bellidir. Yeniden doğrulamaya gerek yok." dedi.

Grant, sosyal medya şirketlerinin 16 yaş altındaki kullanıcıları engellemek için 'makul adımlar' attıklarını kanıtlamaları gerektiğini belirterek, 10 Aralık'ta tüm hesapların bir anda kapatılmasının beklenmediğini söyledi.

Düzenlemeye uymayan küresel sosyal medya platformları, aralarında Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de bulunduğu şirketler, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

