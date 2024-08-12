Avustralya'da Çalıntı Helikopter Otel Çatısına Düştü: 1 Ölü

Avustralya'da Çalıntı Helikopterin Kazası

Queensland, Avustralya'da çalıntı olduğu belirtilen bir helikopter, bir otelin çatısına düşerek büyük bir trajediye yol açtı. Kazada pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Nautilus Aviation'dan Açıklama

Helikopterin sahibi olan Nautilus Aviation şirketi, helikopterin çalıntı olduğunu ve izinsiz bir uçuş gerçekleştirilmiş olduğunu duyurdu. Bu bilgi, kazanın ardından olayın ciddiyetini artırdı.

Polis Açıklaması

Queensland polisinden Shane Holmes, yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki pilotun hayatını kaybettiğini ve helikopterin çalıntı olarak uçuş yapıldığını belirtti. Kazanın meydana geldiği otelde yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.

Olayın Detayları

Holmes, helikopterin bazı pervanelerinin koptuğunu ve pilotun kimliğinin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.