Avustralya'dan İsrailli Bakan'a Sert Tepki

Avustralya, İsrailli Bakan'ı Kınadı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki 2 milyon insanın açlıktan ölmesiyle ilgili yaptığı açıklamaları kınadı. Wong, bu gibi açıklamaların savaş suçu anlamına geldiğini vurguladı.

Açıklamanın Ardından Gelen Tepkiler

Penny Wong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsanları kasıtlı aç bırakmanın savaş suçu olduğunu" ifade etti. Ayrıca, "Sivillerin korunması ve insani yardım akışının sağlanması için Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerekmektedir" dedi.

Smotrich'in Görüşleri

Bezalel Smotrich, Israel Hayom adlı medya kuruluşunda 5 Ağustos'ta gerçekleşen bir konferansta, Gazze'deki insani yardımların engellenmesini "haklı ve ahlaki" bulduğunu ima etmişti. Smotrich, "Aç kalan iki milyon insanın ölmesi, mevcut durumda bir meşruiyettir" şeklinde konuştu.

Uluslararası Meşruluk İhtiyacı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürebilmesi için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Smotrich, Gazze'nin kontrol altına alınmasının şart olduğunu savundu.