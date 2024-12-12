Avustralya, Dijital Platformlara Yeni Vergi Getiriyor

Avustralya Dijital Platformlara Yeni Vergi Uygulamaya Hazırlanıyor

Avustralya hükümeti, basın organlarına ödeme yapmayan dijital platformlar ve arama motorlarına yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Eğer bu platformlar Avustralyalı basın kuruluşları ile gelir paylaşmayı kabul etmezse, vergi yükümlülükleri devreye girecek.

Vergi Detayları

İletişim Bakanı Michelle Rowland ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, yıllık 250 milyon Avustralya dolarından (yaklaşık 160 milyon ABD doları) fazla gelir elde eden teknoloji şirketlerine vergi uygulanacağını açıkladı. Bu geliştiriciler arasında Meta, Google, Alphabet ve ByteDance yer alıyor.

Hükümetin bu yeni vergisi, Avustralyalı medya kuruluşlarına ödenen paralara dayanarak düzenlenecek. Ancak verginin ne ölçüde olacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Hükümetin Amacı

Hazine Müsteşar Yardımcısı Jones, verginin kuruluşlara gelir sağlamak amacı taşımadığını belirterek, “Asıl amaç gelir elde etmek değil. Umarız hiç gelir elde etmeyiz. Asıl amaç, Avustralya'daki platformlar ve haber medyası işletmeleri arasında anlaşma yapılmasını teşvik etmektir.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın Avustralyalı haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapma sürecindeki üç yıllık anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıklamasının ardından yaşandı. Önceki hükümet, 2021 yılında, teknoloji devlerini Avustralyalı medya kuruluşları ile gelir paylaşımına zorlayan yasaları yürürlüğe koymuştu.