Avustralya İstihbaratı: Büyük Güçlerin Çatışması Artık 'Düşünülemez Değil'

Avustralya'nın yeni istihbarat raporu, büyük güçlerin çatışmasının olasılığını artırdığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:29
Avustralya İstihbaratı: Büyük Güçlerin Çatışması Artık 'Düşünülemez Değil'

Avustralya istihbaratının hazırladığı yeni rapor, büyük güçlerin çatışmasının artık "düşünülemez olmadığı" uyarısında bulundu. 2024'ün ortalarında Avustralya hükümetine sunulan 127 sayfalık "2024 Bağımsız İstihbarat İncelemesi Raporu", ülkenin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Raporda, 2017 yılındaki son incelemeden bu yana dünya genelinde yaşanan değişimlerin hızı ve ölçeği "dikkat çekici" olarak tanımlandı. Avustralya'nın, "güvenlik ve refah arayışı" içinde olduğu belirtilen raporda, uluslararası ortamın "çok daha çekişmeli, parçalı ve değişken" hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Rapor, Avustralya'nın "daha tehlikeli bir uluslararası ortamla" karşı karşıya olduğunu ve bu durumun demokrasisine, sosyal uyumuna ve temel altyapısına yönelik tehditler oluşturduğunu vurguluyor. Teknolojik değişim ve yeni güvenlik tehditleri ile ilgili yapılan değerlendirme ise, "Soğuk Savaş sonrası düzenin çöktüğü" ve yerine neyin geçeceğinin belirsiz olduğu ifadesiyle dile getiriliyor.

Ek olarak, Avrupa ve ABD'de seçilen "daha milliyetçi ya da popülist" hükümetlerin, küresel ilişkilerde belirsizlik yaratarak Avustralya'nın mevcut dış ve ekonomi politikalarını değiştirebileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede, Avustralya'nın ulus devletler arasındaki rekabet ve küresel jeopolitik ve ekonomik parçalanmalarla şekillenen yeni bir dünya ile yüzleşeceği öngörülüyor.

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