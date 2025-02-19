Avustralya İstihbaratı, 'Fiziksel Zarar' Hedefli Komploları Tespit Etti

Avustralya İstihbaratından Korkutucu Açıklama

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO), en az 3 yabancı hükümetin Avustralya'da yaşayan kişilere fiziksel zarar vermeyi hedefleyen komplolarını başarıyla tespit ettiğini duyurdu.

Burgess'den Yıllık Değerlendirme

ASIO Başkanı Mike Burgess, Kanberra'daki teşkilat merkezinde yaptığı yıllık konuşmada, ülkeye yönelik tehditlere dair dikkat çekici bilgiler sundu. Yabancı menşeli komplolar hakkında bilgiler veren Burgess, ülkelerin isimlerini açıklamadan bazı kişilerin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

Burgess, deniz aşırı ve Avustralya yasalarının erişemediği birimler tarafından gerçekleştirilen bu komplolar karşısında hızlı bir müdahale sağladıklarını belirtti.

Yapay Zeka ve Aşırılık

ASIO'nun çevrim içi operatörleri, ABD'de ibadethanelere silahlı saldırı planlayan 12 yaşındaki bir çocuğu internette tespit ederek ilgili yetkilileri uyardı. Burgess, yapay zekanın “savunmasız ergen zihinlere” olumsuz etkilerini vurgulayarak, mevcut güvenlik ikliminden duyduğu endişeleri dile getirdi.

Kritik Altyapılar Tehdit Altında

Burgess, ABD'deki kritik altyapı ağlarını hedef alan bir siber birimin tespit edildiğini ve bu birimin Avustralya'nın ağlarını istismar etme girişimleri bulunduğunu ifade etti.

AUKUS ve Gelecek Tehditler

Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturma hedefini taşıyan AUKUS ortaklığını hedef alan yabancı casusluk faaliyetlerinin tespit edildiğini vurguladı. Burgess, “AUKUS, dost ülkelerimizi dahil, istihbarat toplama konusunda öncelikli hedef olmaya devam edecek.” dedi.

Burgess, 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş tehditlerin yaşanacağı uyarısını yaparak, “Rehavete kapılmamalıyız. Düşman ulus devletlere karşı bağışık değiliz.” ifadesini kullandı. Toplumun her kesiminin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Burgess, “Açıklanan dinamikler kaçınılmaz değil. Yabancı istihbarat servisleri yenilmez değil.” şeklinde sözlerini tamamladı.