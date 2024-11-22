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Avustralya, Litvanya ve Estonya'dan UCM'ye Destek: Netanyahu ve Gallant İçin Tutuklama Emri

Avustralya, Litvanya ve Estonya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini destekleyeceklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:38
Avustralya, Litvanya ve Estonya'dan UCM'ye Destek: Netanyahu ve Gallant İçin Tutuklama Emri

Avustralya, Litvanya ve Estonya'dan UCM'nin Kararına Destek

Avustralya, Litvanya ve Estonya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emri kararına saygı duyduklarını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı paylaşımda, UCM'nin aldığı kararın önemine vurgu yaptı. Açıklamada, "Siviller korunmalıdır. Rehineler serbest bırakılmalıdır. Hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım sivillere ulaşmalıdır." ifadesi dikkat çekiyor. Ayrıca, açıklamada çatışmanın tüm taraflarının uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği belirtildi.

Litvanya ve Estonya'nın Tutumu

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için çıkardığı tutuklama kararına bağlı kalacaklarını yineledi. Bakanlık, "Mahkeme bir tutuklama emri çıkardığında, bunun uygulanması UCM Roma Statüsü'ne taraf olan ya da UCM'nin yargı yetkisini kabul eden tüm devletler ve bölgeler için bağlayıcıdır." şeklinde bir ifade kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da UCM'nin tutuklama kararlarını dikkate aldıklarını belirterek, "Uluslararası hukuk ve kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması bizim için önemlidir." dedi.

UCM'den Açıklama

UCM, daha önce yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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