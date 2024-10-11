DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,48 0,1%
ALTIN
2.911,57 -0,86%
BITCOIN
2.097.412,86 -2,43%

Avustralya, Lübnan'dan Tahliye Uçuşlarını Sonlandırıyor

Talebin azalması nedeniyle Avustralya, Lübnan'dan tahliye uçuşlarını sona erdirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:08
Avustralya, Lübnan'dan Tahliye Uçuşlarını Sonlandırıyor

Avustralya, Lübnan'daki Tahliye Uçuşlarını Durduruyor

Avustralya'nın, son zamanlarda İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle başlattığı tahliye uçuşları azalan talep yüzünden 13 Ekim tarihine kadar devam edecek. Dışişleri Bakanı Penny Wong, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "13 Ekim'e kadar Lübnan'dan tahliyeler için boş yerler mevcut. Talepteki düşüş sebebiyle bu tarihten sonra yeni bir uçuş planlanmamaktadır," ifadelerini kullandı.

Avustralyalıların Uçması İçin Son Şans

Bakan Wong, Lübnan'da bulunan Avustralyalı vatandaşlara da "Müsait olan ilk uçuşa binmeleri" çağrısında bulundu. Avustralya, 13 Ekim tarihine kadar Beyrut'tan her gün iki uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şu an için Lübnan'dan kalkacak uçaklarda yer almak üzere kayıt yaptırmış 3,018 Avustralyalı ve birinci dereceden akrabaları bulunuyor.

Canberra yönetimi, 6 Ekim'de başlatılan uçuşlar kapsamında, 2,300'den fazla Avustralya vatandaşı ve yakınlarının Lübnan'dan tahliyesini gerçekleştirmişti.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Durum

Son dönemde, İsrail’in Lübnan’a yönelik şiddetli saldırıları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 itibarıyla 2,169 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut’ta gerçekleştirilen bir hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hizbullah, bu gelişmelere roket ve füzelerle karşılık vermekte, ancak çoğunlukla İsrail ordusu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar kaydedilmedi.

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden olurken, güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç sürmekte. Ayrıca Suriye’ye yönelik de on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrısı Devam Ediyor
2
Erdoğan ve Vucic'ten Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısı
3
Derya Yanık'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
4
Lübnan Başbakanı Mikati'den BM Kararına Vurgu
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Bitlis'te Yenilikçi Bir Eğitim Kurumu Açıldı: Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi
7
Eski Başkan Obama'dan Siyahi Seçmenlere Çağrı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak