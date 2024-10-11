Avustralya, Lübnan'dan Tahliye Uçuşlarını Sonlandırıyor

Avustralya, Lübnan'daki Tahliye Uçuşlarını Durduruyor

Avustralya'nın, son zamanlarda İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle başlattığı tahliye uçuşları azalan talep yüzünden 13 Ekim tarihine kadar devam edecek. Dışişleri Bakanı Penny Wong, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "13 Ekim'e kadar Lübnan'dan tahliyeler için boş yerler mevcut. Talepteki düşüş sebebiyle bu tarihten sonra yeni bir uçuş planlanmamaktadır," ifadelerini kullandı.

Avustralyalıların Uçması İçin Son Şans

Bakan Wong, Lübnan'da bulunan Avustralyalı vatandaşlara da "Müsait olan ilk uçuşa binmeleri" çağrısında bulundu. Avustralya, 13 Ekim tarihine kadar Beyrut'tan her gün iki uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şu an için Lübnan'dan kalkacak uçaklarda yer almak üzere kayıt yaptırmış 3,018 Avustralyalı ve birinci dereceden akrabaları bulunuyor.

Canberra yönetimi, 6 Ekim'de başlatılan uçuşlar kapsamında, 2,300'den fazla Avustralya vatandaşı ve yakınlarının Lübnan'dan tahliyesini gerçekleştirmişti.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Durum

Son dönemde, İsrail’in Lübnan’a yönelik şiddetli saldırıları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 itibarıyla 2,169 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut’ta gerçekleştirilen bir hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hizbullah, bu gelişmelere roket ve füzelerle karşılık vermekte, ancak çoğunlukla İsrail ordusu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar kaydedilmedi.

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden olurken, güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç sürmekte. Ayrıca Suriye’ye yönelik de on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.