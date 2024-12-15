Uzmanlardan Zeytinyağına Yüksek Isı Uyarısı

Yüksek Isıya Maruz Bırakmayın!

Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, zeytinyağının yemeklerde yüksek ısıya maruz bırakılmasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini azalttığını ifade etti. Türkiye, kendi topraklarında yetişen 98 farklı zeytin çeşidi ile zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahiptir. Evoo World Ranking Dünya Kalite Sıralamasında en iyi 4. zeytinyağı olarak seçilen Nova Vera, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla bir tadım etkinliği düzenledi.

Zeytinyağının Kalitesinin Önemi

Etkinlikte konuşan Erol, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin kalitesinin, iyi zeytinle başladığını vurgulayarak şöyle söyledi: "Zeytinyağındaki kalite, özenle yetiştirilmiş iyi zeytinle başlıyor. Zeytin, çok fazla antioksidan madde barındıran bir meyve ve bu özelliklerinin zeytinyağına geçebilmesi önemlidir." Ayrıca, zeytinyağı üretiminde dikkat edilmesi gereken pek çok aşama olduğunu belirten Erol, serbest asitlik ve diğer kalite göstergeleri ile ilgili bilgi verdi.

Doğru Saklama Yöntemleri

Erol, zeytinyağının uygun saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Zeytinyağları mutlaka koyu renk cam şişe veya teneke ile almak ve saklamak gerekir. Gün ışığı ve plastik kaplar, zeytinyağındaki yararlı bileşenleri yok edebilir" şeklinde uyardı. Ayrıca asitlik ve polifenol değerlerinin, kaliteli bir zeytinyağı seçiminde önemi vurgulandı.

Yüksek Sıcaklıkta Kullanılan Zeytinyağı

Kızartmalarda ve sıcak yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, zeytinyağının yanma sıcaklığıdır. Bu sıcaklık 210 derece civarındadır. Erol, "Bu sıcaklığın üzerine çıkılması, zeytinyağının sağlık açısından faydasını azaltır" diyerek doğru kullanmanın önemine değindi. "Acılık, yakıcılık ve meyvemsilik zeytinyağının güçlü olduğunun göstergesidir" diye ekledi.

Birbirinden farklı 98 türde zeytin çeşidine ev sahipliği yapan Türkiye'de, "doğanın mucizesi" gösterilen zeytinyağının, yemek yaparken yüksek ısıya maruz bırakılmasının, yağın faydasını azalttığı uyarısında bulunuluyor. EVOO World Ranking Dünya Kalite Sıralamasında dünyanın en iyi 4. zeytinyağı seçilen Nova Vera'nın tadım etkinliği bir otelde yapıldı. Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, etkinlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Birbirinden farklı 98 türde zeytin çeşidine ev sahipliği yapan Türkiye'de, "doğanın mucizesi" gösterilen zeytinyağının, yemek yaparken yüksek ısıya maruz bırakılmasının, yağın faydasını azalttığı uyarısında bulunuluyor. EVOO World Ranking Dünya Kalite Sıralamasında dünyanın en iyi 4. zeytinyağı seçilen Nova Vera'nın tadım etkinliği bir otelde yapıldı. Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, etkinlikte AA muhabirine açıklama yaptı.