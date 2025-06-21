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Avustralya'nın İlk Filistinli Milletvekili Basem Abdo, Türk Toplumuna Vurgu Yaptı

Filistin kökenli ilk Avustralya milletvekili Basem Abdo, Türk toplumunun Filistin’e destek çabalarını öne çıkararak önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:08
Avustralya'nın İlk Filistinli Milletvekili Basem Abdo, Türk Toplumuna Vurgu Yaptı

Basem Abdo: Türk Toplumunun İşlevselliği Ön Planda

Avustralya'nın Filistin kökenli ilk milletvekili olan Batı Şerialı Basem Abdo, Türk toplumunun Filistin'deki durumu gündemde tutmak için yaptığı çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. 3 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimde, Avustralya İşçi Partisi (ALP) adayı olarak %55,08 oy oranıyla zafer kazanan Abdo, Melbourne'un Calwell bölgesinden temsilci olarak tarihe geçti.

Türk Toplumunun Nominal Katkıları

Abdo, “Burada bulunan Türk toplumu, Avustralya toplumuna okullarıyla, kurumlarıyla, toplumsal organizasyonlarıyla ve yerel ekonomiye muazzam ve pozitif katkı sağlıyor.” diye vurguladı. Ayrıca, Türklerin Filistin'le ilgili çabalarının dikkate değer olduğunu belirterek, “Filistin'de yaşananlar, Türk toplumunun kalbinde yankı buluyor. Onlar, Filistinliler için adalet ve barış adına liderlik yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Gazze'den Gelen Görüntüler Tüm Dünyayı Sarsıyor

Abdo, Avustralya’daki Müslüman toplumun, ülke genelinde doğru bilgilendirme yaparak barış ve adaletin sağlanması için yoğun çaba içinde olduğuna dikkat çekti. “Gazze’den gelen görüntülerin insanları sarsma etkisini gözlemliyorum.” diyen Abdo, bu bilgilerin parlamento zemininde dile getirilmesi noktasında üzerine düşen görevi yerine getireceğini de ifade etti.

Abdo Ailesinin Tarihi ve Zorlukları

3 Haziran 1987'de Kuveyt'te doğan Abdo, 1967 Altı Gün Savaşı'nın ardından ailesinin Batı Şeria'daki köylerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Daha sonra Körfez Savaşı sırasında Ürdün'e sığınan Abdo ailesi, 1991 yılında Avustralya'ya göç etti. Öğretmenlik eğitimi alan 38 yaşındaki Abdo, evli ve bir çocuk babasıdır.

Avustralya'da Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere 3 Mayıs'ta düzenlenen genel...

Avustralya'da Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere 3 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde milletvekili olan Batı Şerialı Basem Abdo, ülkedeki Türk toplumunun Filistin’de yaşananları gündemde tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Avustralya'da Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere 3 Mayıs'ta düzenlenen genel...

Avustralya'da Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere 3 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde milletvekili olan Batı Şerialı Basem Abdo, ülkedeki Türk toplumunun Filistin’de yaşananları gündemde tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

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