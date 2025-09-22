Avustralya, Optus şebeke arızasını soruşturuyor: 3 kişi hayatını kaybetti

Avustralya, Optus şebeke arızasını soruşturuyor

Avustralya hükümeti, geçen hafta ülkenin ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optusun şebekelerinde meydana gelen ve acil aramaların yönlendirilemediği için 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kesintiyi soruşturuyor.

Soruşturmanın kapsamı ve olayın kronolojisi

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) haberine göre, 18 Eylül tarihinde Optus'un şebekelerinde yaşanan kesinti, birçok eyalette yüzlerce aramanın yapılamamasına neden oldu. Olayın ardından yetkililer harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.

Avustralya Medya ve İletişim Kurulu, kesintinin 13 saatten fazla sürdüğünü ve bu süre zarfında acil durum çağrılarının iletilememesi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurul yetkilileri, arızadan sorun giderilene kadar haberdar edilmediklerini ve bunun prosedüre aykırı olduğunu belirtti.

Yetkililerden tepkiler

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, gazetecilere yaptığı açıklamada Optus'un "Avustralya halkını yüz üstü bıraktığını" ve şirketin "ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini" ifade etti.

Optus'un geçmişteki sorunları

Optus'un şebekelerinde 2023'te de büyük çaplı bir arıza meydana gelmiş; o olayda 2 binden fazla kişi acil çağrı hizmetine erişememişti. Şirket ayrıca 2022'de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Yetkililerin başlattığı soruşturma, hem kesintinin nedenlerini hem de bildirim süreçlerindeki aksaklıkları ortaya koymayı amaçlıyor.