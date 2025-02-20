Avustralya, Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde 'Ukrayna'yı Önceliyor'

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 'Ukrayna'yı önceleyen şartlar' ile çözülmesi gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:14
Avustralya, Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde 'Ukrayna'yı Önceliyor'

Avustralya'dan Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Destek

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik yürütülen müzakerelerin 'Ukrayna'yı önceleyen şartlar' çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Sky News Australia kanalına konuşan Marles, barış müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulunarak, Avustralya'nın Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini ifade etti. Bakan Marles, sürecin 'Ukrayna'nın şartlarına göre' sonuçlanması gerektiğinin altını çizdi.

Marles, “Burada saldırgan taraf Rusya'dır. Ukrayna'ya yasa dışı yollardan giren, Ukrayna'yı işgal eden onlardır.” diyerek, Avustralya'nın kurallara dayalı düzeni savunmak amacıyla Ukrayna'nın yanında olacağını belirtti.

Ayrıca Marles, Avustralya'nın 'çok zorlu stratejik koşullarla' karşı karşıya kaldığını dile getirerek, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık ve tehditkar koşulları yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.

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