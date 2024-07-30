Avustralya, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarının Şeffaflık İçin Yayınlanmasını Talep Etti

Avustralya'dan Venezuela'ya Şeffaflık Çağrısı

Avustralya, Venezuela'yı 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçim sonuçlarının karanlıkta kalmaması için açıklamaya davet etti. Avustralya Dışişleri Bakanlığı, seçim sonuçlarının halkın iradesini yansıtması gerektiğini vurguladı.

Demokrasi İçin Adımlar Atılması Gerekiyor

Yetkililerin, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak amacıyla tüm seçim merkezlerinin sonuçlarını yayımlamalarını talep eden Avustralya, Venezuela'da özgür ve adaletli seçimler için barışçıl bir dönüşüm çağrısında bulundu.

Venezuela'da Seçim Sonuçlarına Tepkiler

Venezuela Seçim Konseyi tarafından açıklanan sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro %51,20 oy alarak üçüncü kez başkanlık görevini kazanmıştı. Bununla birlikte, muhalefet koalisyonu olan Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise sonuçları reddettiklerini duyurdu.

Uluslararası Tepkiler ve Protestolar

Venezuela'da seçim sonuçlarına itiraz eden vatandaşlar, çeşitli şehirlerde meydanlara çıkarak protestolar düzenlerken, Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay gibi ülkeler, durumdan duydukları endişeyi dile getirdi. Bu ülkeler, seçim sürecinin tekrar gözden geçirilmesi için Aerikan Devletleri Örgütünü (OAS) acil bir toplantıya çağırdı.

Venezuela hükümeti ise, eleştiriler nedeniyle bu yedi Latin Amerika ülkesinin diplomatik personelini derhal geri çekmesini talep etti.