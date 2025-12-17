DOLAR
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 25 bin 700 yaşlıya sağlık, kişisel bakım ve sosyal destek sundu; 41 yıllık evli 65 yaş üstü çiftlere ücretsiz check-up başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:13
SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), yaş almış bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla 2025 yılı boyunca 25 bin 700 yaşlı vatandaşa çeşitli hizmetler sundu.

Geniş kapsamlı, bütüncül yaklaşım

Belediye, kentteki büyüklerin yanında olmaya devam ederek; sağlıktan eğitime, sosyal katılımdan psiko-sosyal desteğe kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Sunulan çalışmalar, kişisel bakım, sağlık kontrolleri, psiko-sosyal danışmanlık ve sosyal etkinlikleri içeren bütüncül bir yaklaşımla yürütülüyor.

Hizmet çeşitleri ve uygulama

Büyükşehir ekipleri, hem kendi evlerinde yaşayan hem de Yaşlılara Hizmet Merkezinde ağırlanan yaşlı bireyler için kişisel bakım, kuaförlük, çamaşır yıkama, ev temizliği ve sağlık kontrolü gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca psiko-sosyal destek çalışmalarıyla yaşlıların sosyal hayata daha aktif katılması teşvik ediliyor.

Alzheimer ve demans hastaları için geliştirilen proje ile hem hastaların ihtiyaçlarının karşılanması hem de yakınlarına nefes alabilecekleri alanlar sağlanması hedefleniyor. Bu uygulama sayesinde ailelerin bakım yükü hafifletilirken, hastaların daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşam sürmeleri destekleniyor.

Sosyal ve kültürel etkinlikler

Yaşlıların sosyal hayata dahil edilmesi amacıyla düzenlenen şehir içi gezi programları, ilçelerin tarihi ve kültürel değerlerini tanımalarına olanak tanıyor. Bunun yanında söyleşiler, atölyeler, sağlık taramaları ve çeşitli sosyal etkinliklerle katılımcılar hem keyifli vakit geçiriyor hem de sosyalleşiyor.

Yeni uygulama: Ücretsiz check-up

Hizmetlere son olarak önemli bir yenilik eklendi. 41 yıllık evli olan 65 yaş üstü çiftlere yönelik ücretsiz check-up programı başlatıldı. Bu kapsamlı sağlık taramasıyla kronik hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve yaşlı bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.

Halit Doğan, belediyenin yaşlılara yönelik çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şehrimizde yaşayan çınarlarımız, yaş almış büyüklerimiz bizler için büyük bir değer ve emanet. Yaptığımız her çalışmada onların ihtiyaçlarını gözetiyor, her projede onlar için özel alanlar oluşturmaya özen gösteriyoruz. Sosyal hayattan sağlık hizmetlerine, kültürel etkinliklerden psikolojik desteğe kadar pek çok alanda onların huzurla yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, büyüklerimizin gönüllerine dokunan, yaşamlarına değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

